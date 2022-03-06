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В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина

В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей

Вчера, 5 марта, в Тункинском районе на 109 км автодороги Култук-Монды произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В одной из машин находились трое человек, во второй один водитель.

В результате ДТП у одного из автомобилей, со стороны пассажирского сидения, заклинило дверь и извлечь пострадавшую женщину не было возможности.

К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пассажира и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
спасатели

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