Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Вчера, 5 марта, в Тункинском районе на 109 км автодороги Култук-Монды произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В одной из машин находились трое человек, во второй один водитель.
В результате ДТП у одного из автомобилей, со стороны пассажирского сидения, заклинило дверь и извлечь пострадавшую женщину не было возможности.
К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пассажира и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Завершением акции станет тестирование по истории области
Скончались три пациента с COVID-19
Торжественное открытие фестиваля скорости запланировано на 12 марта
Также возобновляется работа зала прилёта аэропорта «Байкал» для встречающих
В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих
Мужчина получил условный срок
Кружечный сбор пройдёт во всех храмах епархии в ближайшие три воскресных дня
Проводится доследственная проверка
Ранее из-за коронавирусных ограничений мероприятие переносили четыре раза
Открытие соревнований состоится 7 марта
В Улан-Удэ днём плюсовая температура
В центре «Залуу» представлены работы учащихся детской художественной школы
Мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции «Культурные выходные»
В июле-августе полёты будут выполняться четыре раза в неделю