В Бурятии в лобовом столкновении легковушек пострадала женщина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей



Вчера, 5 марта, в Тункинском районе на 109 км автодороги Култук-Монды произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В одной из машин находились трое человек, во второй один водитель.



В результате ДТП у одного из автомобилей, со стороны пассажирского сидения, заклинило дверь и извлечь пострадавшую женщину не было возможности.



К деблокировке машины привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли пассажира и передали сотрудникам Центра медицины катастроф, сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

