В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой, по северному побережью Байкала умеренный снег. Ветер переменный 3-8, днём местами по северу до 10-15 м/с. Температура ночью -10,-15, местами по северу и юго-западу до -19,-24, местами по югу -5,-10, днём 0, +5, по юго-западу до +8, по северу -2,-7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -10,-12, днём +3, +5.



