По республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике: переменная облачность, по северной половине местами небольшой, по северному побережью Байкала умеренный снег. Ветер переменный 3-8, днём местами по северу до 10-15 м/с. Температура ночью -10,-15, местами по северу и юго-западу до -19,-24, местами по югу -5,-10, днём 0, +5, по юго-западу до +8, по северу -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью -10,-12, днём +3, +5.
В Улан-Удэ сегодня до +5 градусов
Общество, Фото:
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