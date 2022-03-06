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В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 703 человек

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 703 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались три пациента с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 6 марта зарегистрировано 127944 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (57470) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявлено 703 новых больных COVID-19.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 653 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

По оперативным данным медицинских организаций Бурятии на 08.00 6 марта, в стационарах получают лечение 776 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 489. За предыдущие сутки госпитализировано 52 пациента.

В отделениях реанимации находится 86 пациентов (из них старше 65 лет – 59), на ИВЛ – 29 пациентов (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1174 койки: занято – 776, свободно – 398 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,1 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 4682 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 101486 человека, в том числе за сутки 433 пациента, дополнительно снято с наблюдения - 408.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2883 человек, в том числе за сутки три пациента (в возрасте до 65 лет - 1 чел, старше 65 лет – 2 чел.).
коронавирус

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