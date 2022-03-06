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Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 1

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Раскопки Удинского острога на Батарейке, строительство отеля «Чингисхан» на Балтахинова, улица Смолина до небоскрёбов и многое другое

«Байкал-Dailу» продолжает проект, позволяющий окунуться в прошлое Улан-Удэ. Представляем вам подборку фото за 2017 год (часть 1).

На снимках фотокорреспондента Сергея Тарасенко - начало строительства Гагаринского жилого комплекса и Согчен-дугана в дацане на Верхней Берёзовке. Суровый антивандальный светофор на улице Кирова. «Глобальный ёхор» на Театральной площади. Ещё пустая площадка на месте нынешнего жилого комплекса «Первый».

- Раскопки Удинского острога на Батарейке. Строительство отеля «Чингисхан» на Балтахинова. Улица Смолина до небоскрёбов. День работников пожарной охраны на площади Советов. Селенга в период маловодья. Велопробег Победы. Шествие «Бессмертного полка» по улицам города. Новый фонтан в парке имена Сергея Орешкова, - перечислил Сергей Тарасенко. 
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