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В июне 2021 года 31-летний житель Бурятии, списавшись в приложении «Попутчики» в социальной сети с женщиной, подвизался подвезти её попутно из Улан-Удэ в Мухоршибирский район. Пассажирка обещала заплатить 3 тысячи рублей по прибытии на место.
Однако до дома женщина не доехала, остановившись у подруги в соседнем селе, где распивала спиртное в компании с приятельницами. Затем по договорённости горе-таксист отвёз женщин «на природу». Находясь в авто, мужчина увидел сумку своей пассажирки, в которой находились телефон и банковская карта, и решил украсть чужое имущество.
Завладев сумкой, он поехал домой, по пути активно совершал покупки, расплачиваясь картой с функцией бесконтактной оплаты. Затем взломал мобильное банковское приложение на не имевшем блокировки телефоне (перешёл по ссылке, набрал пересланный код, создал новый пароль) и перечислил деньги с банковского счёта женщины на счёт своему знакомому. Прибыв в город, водитель избавился от сумки со всем содержимым. В это же время, прождав таксиста в лесу несколько часов, жительница республики обратилась в полицию.
В суде виновник оспаривал часть вменённого ущерба, заявляя при этом о раскаянии и намерении загладить причинённый вред.
Суд назначил многодетному, ранее не судимому мужчине по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ три года лишения свободы условно и обязал возместить потерпевшей причинённый кражей ущерб - менее 20 тысяч рублей, сообщили в Мухоршибирском районном суде.
В Бурятии многодетный отец украл телефон и банковскую карту
Общество, Фото:
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