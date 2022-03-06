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В Иркутске 11-летняя девочка получила травмы на детской площадке

В Иркутске 11-летняя девочка получила травмы на детской площадке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проводится доследственная проверка

В Иркутске организовано проведение доследственной проверки по факту получения телесных повреждений 11-летней девочкой на одной из детских площадок в микрорайоне Первомайский, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

По предварительным данным, 1 октября 2021 года девочка играла на детской площадке, где были установлены спортивные тренажёры. Во время занятий ей на голову упала металлическая часть тренажёра, в результате чего девочка получила телесные повреждения.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Иркутска по Свердловскому округу и ответственных за обслуживание указанной детской площадки будет дана правовая оценка, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. 
травмы следователи

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