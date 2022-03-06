Призовой фонд фестиваля «Алтан Мундарга» в Бурятии составит около 2 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ранее из-за коронавирусных ограничений мероприятие переносили четыре раза



Фестиваль по разбиванию хребтовой кости «Алтан Мундарга» пройдёт 12-13 марта в Улан-Удэ (КСК). Организаторы отметили, что заявленный ранее главный приз - автомобиль «Нaval F7x» - не будет разыгран.



- Из-за ковидных ограничений фестиваль «Алтан Мундарга» переносили 4 раза. И вот спустя 2 года перерыва он возвращается. Возвращается в ещё более сложный период. Но призовой фонд остаётся внушительным - около 2 млн рублей, - объяснили они в соцсети.



Организаторы соревнований добавили следующее:



«В 2021 году hээр шаалган (Сээр хухалха) официально получил статус национального вида спорта Республики Бурятия. И сейчас мы проводим состязание по национальному спорту с глубоким сакральным смыслом.



Священная гора Алтан Мундарга — это один из пяти Тунхэнэй хушэтэн - Бурхаан Бабаай Шаргай ноёной тушэлгэ (трон для покровителя народа Хаан Шаргай ноёна). Бурхан Баабай и Алтан Мундарга Жамсаран Сахуюсан - оба являются хранителями воинов. Сейчас важно укрепить и поднять дух, сплотиться, продолжать чтить традиции, любить близких, родную землю, не забывать свои истоки и корни».



На мероприятии будет представлена культурная программа, состоятся церемонии открытия и закрытия. Ожидается приезд участников из Монголии, Калмыкии, Тувы.



Подробнее о фестивале можно узнать в аккаунте @heer_shaalga.



Возрастное ограничение 6+

