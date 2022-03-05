Двум тренерам из Бурятии присвоили почётные спортивные звания
Заслуженным тренерам Бурятии Николаю Тетерину и Баиру Батомункуеву присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный тренер России». Соответствующий приказ минспорта России выпустило в феврале, сообщили в минспорта Бурятии.
Разглядеть талантливого и перспективного спортсмена и подготовить профессионала высокого уровня под силу только высококлассным тренерам. Такими являются Николай Афанасьевич и Баир Бороевич.
Михаил Асташов – это имя после двух побед на Паралимпийских игр в Токио по велоспорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата знакомо не только Бурятии, но и всему миру.
Даба Цырендоржиев, Сергей Евтюгин, Будажап Самбуев, Руслан Торпинкеев – это спортсмены, за победами которых стоит работа мастера спорта по вольной борьбе и тренера по спорту глухих (вольная борьба) Баира Бороевича.
Тренеру Михаила Асташова присвоили звание заслуженного
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно
На этот раз художникам позировал заслуженный артист Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Правительство России сообщает, что в стране создана надёжная инфраструктура связи
Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском
Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
8 марта местами воздух прогреется до +10 градусов
Ущерб составил более 12 тысяч рублей
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России
Поступило в оргкомитет 233 сочинения
Иркутян просят не пить воду из крана
В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов
Проверка состоится перед Международным женским днём
Мальчик спас приятеля, провалившегося по лёд
В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов
Жилищные условия улучшатся в 21 семье республики