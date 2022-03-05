Тренеру Михаила Асташова присвоили звание заслуженного

Двум тренерам из Бурятии присвоили почётные спортивные звания



Заслуженным тренерам Бурятии Николаю Тетерину и Баиру Батомункуеву присвоены почётные спортивные звания «Заслуженный тренер России». Соответствующий приказ минспорта России выпустило в феврале, сообщили в минспорта Бурятии.



Разглядеть талантливого и перспективного спортсмена и подготовить профессионала высокого уровня под силу только высококлассным тренерам. Такими являются Николай Афанасьевич и Баир Бороевич.



Михаил Асташов – это имя после двух побед на Паралимпийских игр в Токио по велоспорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата знакомо не только Бурятии, но и всему миру.



Даба Цырендоржиев, Сергей Евтюгин, Будажап Самбуев, Руслан Торпинкеев – это спортсмены, за победами которых стоит работа мастера спорта по вольной борьбе и тренера по спорту глухих (вольная борьба) Баира Бороевича.

