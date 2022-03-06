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В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс

В Бурятии стартовал детский пасхальный конкурс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Работы принимаются до 30 апреля

В Бурятии объявлено о проведении XI регионального детско-юношеского конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасха красная». Его участниками могут быть учащиеся православных гимназий, воскресных церковно-приходских школ, а также учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений.

Конкурс проводится по четырём категориям: детские сады; общеобразовательные школы; дома детского творчества и художественные школы; воскресные церковно-приходские школы. Каждая категория судится отдельно.

В конкурсе участвуют три возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет. Для детских садов возрастные группы: 3-4 года, 5-7 лет.

Кроме этого, конкурс проводится по следующим направлениям:
- «Изобразительное искусство» – художественное произведение, выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло и др (форматы рисунков А3 и А4);
- «Декоративно-прикладное творчество» – творческая работа в любой технике (флористика, вышивка, роспись, резьба, мозаика, лепка, макет, бумажная и лоскутная пластика, оригами и др).

Темы для творческих работ:
- «Воскресение Христово» (по данной теме участвуют работы, которые изображают событие Воскресения Христова (в православной традиции));
- «Пасха красная – торжество природы» (по данной теме участвуют работы, которые изображают красочность весенней цветущей природы);
- «Пасхальный храм» (по данной теме участвуют работы, которые изображают храм, украшенный к празднику Пасхи);
- «Пасхальное яйцо» (по данной теме участвуют работы, которые красочно изображают символ праздника – пасхальное яйцо);
- «Пасха – семейный праздник» (по данной теме участвуют работы, которые изображают семейные традиции празднования Пасхи).
Также участники могут по согласованию с оргкомитетом заявить и свои дополнительные темы. Главное условие – соответствие основной теме конкурса.

Заявки присылаются в электронном виде до 30 апреля включительно по адресу: semden902910@gmail.com. На конкурс работы детей принимаются до 30 апреля. Работы подаются в храм Вознесения Господня (г. Улан-Удэ, ул. Производственная, 6). Время приёма работ: с 10:00 до 18:00. От каждого образовательного учреждения принимаются не более 10 работ (композиционные и коллективные работы являются одной единицей).

Итоги будут подведены в срок до 9 мая. В каждой номинации победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени во всех возрастных группах. Все участники награждаются грамотами участника. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия конкурс епархия Пасха дети православие

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