Лёд Байкала в Слюдянском районе покрылся трещинами





По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области





Ледовая обстановка на озере Байкал в Слюдянском районе Иркутской области требует повышенного внимания отдыхающих. Там зафиксированы многочисленные трещины ледового поля по всему южному побережью от населенного пункта Сухой Ручей до Мангутая, от Утулика до города Байкальск и от Мурино до устья реки Новоснежной.- В настоящее время в Слюдянском районе на озере Байкал риск возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, высок. На ледовом поле замечены многочисленные трещины, ширина некоторых достигает полутора метров. Местами они припорошены снегом, из-за чего становятся опаснее. Поэтому обращаю внимание туристов, отдыхающих, любителей активного отдыха и спорта на неукоснительное соблюдение правил безопасности на льду, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Сергей Косых.Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно. Сегодня толщина льда на Малом Море в проливе Ольхонские ворота составляет 50 сантиметров, в заливах достигает метра. В районе мыса Хобой становая трещина местами шириной до 20 сантиметров. В районе Бугульдейки толщина льда до 50 сантиметров. В посёлке Листвянка лёд от 50 до 60 сантиметров, в устье реки Ангары наблюдается открытая вода.