 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

Лёд Байкала в Слюдянском районе покрылся трещинами

Лёд Байкала в Слюдянском районе покрылся трещинами
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно

Ледовая обстановка на озере Байкал в Слюдянском районе Иркутской области требует повышенного внимания отдыхающих. Там зафиксированы многочисленные трещины ледового поля по всему южному побережью от населенного пункта Сухой Ручей до Мангутая, от Утулика до города Байкальск и от Мурино до устья реки Новоснежной.

- В настоящее время в Слюдянском районе на озере Байкал риск возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, высок. На ледовом поле замечены многочисленные трещины, ширина некоторых достигает полутора метров. Местами они припорошены снегом, из-за чего становятся опаснее. Поэтому обращаю внимание туристов, отдыхающих, любителей активного отдыха и спорта на неукоснительное соблюдение правил безопасности на льду, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Сергей Косых.

Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно. Сегодня толщина льда на Малом Море в проливе Ольхонские ворота составляет 50 сантиметров, в заливах достигает метра. В районе мыса Хобой становая трещина местами шириной до 20 сантиметров. В районе Бугульдейки толщина льда до 50 сантиметров. В посёлке Листвянка лёд от 50 до 60 сантиметров, в устье реки Ангары наблюдается открытая вода.


По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

Байкал лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лёд Байкала в Слюдянском районе покрылся трещинами
Лёд Байкала в Слюдянском районе покрылся трещинами
Общество, 05.03.2022
Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно
В Улан-Удэ продолжаются «Портретные четверги»
В Улан-Удэ продолжаются «Портретные четверги»
Общество, 05.03.2022
На этот раз художникам позировал заслуженный артист Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Интернет и мобильная связь в России отключены не будут
Интернет и мобильная связь в России отключены не будут
Общество, 05.03.2022
Правительство России сообщает, что в стране создана надёжная инфраструктура связи
Иркутский мастер делает копии кортика Колчака и пистолета Дантеса
Иркутский мастер делает копии кортика Колчака и пистолета Дантеса
Общество, 05.03.2022
Шпаги мушкетёров можно увидеть в маленькой деревушке под Иркутском
Забайкальца отправили в колонию за ложный донос
Забайкальца отправили в колонию за ложный донос
Общество, 05.03.2022
Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
В Бурятии ожидаются тёплые праздничные выходные
В Бурятии ожидаются тёплые праздничные выходные
Общество, 05.03.2022
8 марта местами воздух прогреется до +10 градусов 
Забайкальца оштрафовали за кражу лома
Забайкальца оштрафовали за кражу лома
Общество, 05.03.2022
Ущерб составил более 12 тысяч рублей 
Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале
Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале
Общество, 05.03.2022
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России
Странная вода появилась в пригороде Иркутска
Странная вода появилась в пригороде Иркутска
Общество, 05.03.2022
Иркутян просят не пить воду из крана
Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками
Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками
Общество, 05.03.2022
В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов
Улан-удэнцев предупредили о массовой проверке водителей
Улан-удэнцев предупредили о массовой проверке водителей
Общество, 05.03.2022
Проверка состоится перед Международным женским днём
В эфире Первого канала наградили школьника из Бурятии
В эфире Первого канала наградили школьника из Бурятии
Общество, 05.03.2022
Мальчик спас приятеля, провалившегося по лёд
В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир
В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир
Общество, 05.03.2022
Жилищные условия улучшатся в 21 семье республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^