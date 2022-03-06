В Бурятии объявлен сбор средств на помощь беженцам

Кружечный сбор пройдёт во всех храмах епархии в ближайшие три воскресных дня



Патриарх Кирилл объявил сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. В ближайшие три воскресных дня (6, 13 и 20 марта) во всех храмах и монастырях Улан-Удэнской и Бурятской епархии будет проведён кружечный сбор для оказания помощи беженцам и мирным жителям, пострадавшим в ходе военных действий на Украине.



Собранные средства до 25 марта следует сдать, либо перечислить в епархиальное управление с указанием назначения платежа: «Помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям». Они будут перечислены на счёт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению для оказания адресной помощи нуждающимся.



- Призываем духовенство, монашествующих, всех чад Святой Православной Церкви, всех людей доброй воли оказать посильную помощь людям, страдающим на православной земле Украины, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



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