Правительство России сообщает, что в стране создана надёжная инфраструктура связи
В России работает надежная инфраструктура связи, которая принадлежит российским операторам мобильной и стационарной связи. Мониторинг работоспособности инфраструктуры ведется круглосуточно, сообщает сайт Обьясняем.РФ.
- Сейчас в России могут быть недоступны отдельные иностранные сервисы, но на работу сети внутри страны это не повлияет, - сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Также сайт «Объясняем.рф», который запущен правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам, информирует, что платежные карты российских банков продолжат бесперебойную работу. По сообщению Минфина РФ, все операции — переводы, снятие наличных в банкоматах, оплата товаров и услуг — осуществляются и будут осуществляться в штатном режиме.
Для карт банков, попавших под блокирующие санкции, среди которых группа ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Открытие, Новикомбанк будут недоступны расчеты с использованием платёжных приложений Google Pay и Apple Pay.
За границей банковские карты группы ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Открытия и Новикомбанка работать не будут — это нужно учитывать при поездках за рубеж.
Интернет и мобильная связь в России отключены не будут
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