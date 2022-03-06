Тарбагатайский район готовит амбициозные проекты по благоустройству
На 1,8 млн. рублей в этом году будет благоустроен парк Солнечный в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии. На эту сумму планируется целый ряд работ: установка стелы «Я люблю район», ограждения, урн и скамеек и покрытие красной гранитной крошкой.
Среди планируемых проектов для реконструкции общественных территорий на 2023-2024 годы: сквер Победы, центральная площадь рядом с домом культуры и аллея счастья, где в будущем планируется организация ярмарок и общественных гуляний в селе Тарбагатай.
Так, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин предложил центру компетенций по вопросам городской среды долгосрочное сотрудничество. Специалисты помогут разработать дизайн-код посёлка Нижний Саянтуй, дадут экспертную оценку правил благоустройства села Тарбагатай, а также помогут провести публичные слушания.
- Так как именно население выбирает территорию для благоустройства и дизайн-проект, который будет реализован в следующем году, то, напоминаем, что в этом году отдать свой голос можно будет на специальной платформе 3.gorodsreda.ru c 15 апреля по 30 мая, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В районе Бурятии благоустроят парк, сквер, площадь и аллею
Общество, Фото:
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