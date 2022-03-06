В Бурятии ожидается небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём плюсовая температура



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём 0,+5, по северной половине местами -5,-10.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днем+1,+3.

