В Улан-Удэ днём плюсовая температура
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём 0,+5, по северной половине местами -5,-10.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днем+1,+3.
В Бурятии ожидается небольшой снег
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Общество, 06.03.2022
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