Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии

Общество, Фото: из архива

В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих



Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, на вооружении которого состоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, в рамках очередного этапа полевого выхода совершили марш на полигон Телемба в Бурятии.



В сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции расчёты на технике из состава ЗРК совершили марш на расстояние свыше ста километров к месту проведения учений. В составе колонны перемещались подвижные командные пункты с радиолокатором подсвета и наведения, пусковые установки, машины управления, а также техника подразделений материально-технического обеспечения.



Перед совершением многокилометрового марша военнослужащие осуществили подготовку техники, и специального оборудования. С водителями крупногабаритных машин состоялись занятия по маршевой подготовке. Также с военнослужащими в пункте постоянной дислокации прошли тренировки по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника и прикрытию наиболее важных объектов в зоне ответственности.



На предстоящих тактических учениях зенитно-ракетные подразделения ВВО выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.



Всего от соединения ПВО, дислоцированного в Забайкалье, в масштабном полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих, задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

