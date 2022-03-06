В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих
Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, на вооружении которого состоят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, в рамках очередного этапа полевого выхода совершили марш на полигон Телемба в Бурятии.
В сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции расчёты на технике из состава ЗРК совершили марш на расстояние свыше ста километров к месту проведения учений. В составе колонны перемещались подвижные командные пункты с радиолокатором подсвета и наведения, пусковые установки, машины управления, а также техника подразделений материально-технического обеспечения.
Перед совершением многокилометрового марша военнослужащие осуществили подготовку техники, и специального оборудования. С водителями крупногабаритных машин состоялись занятия по маршевой подготовке. Также с военнослужащими в пункте постоянной дислокации прошли тренировки по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника и прикрытию наиболее важных объектов в зоне ответственности.
На предстоящих тактических учениях зенитно-ракетные подразделения ВВО выполнят боевые пуски по мишеням, имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.
Всего от соединения ПВО, дислоцированного в Забайкалье, в масштабном полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих, задействовано порядка более 100 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Зенитчики совершили марш на полигон в Бурятии
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