 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии объяснили, что будет с ценами

В Бурятии объяснили, что будет с ценами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов

Контролем цен на продовольственные товары и товары первой необходимости в Бурятии будет заниматься оперативный штаб по поддержке экономики. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

- Учитывая сложившуюся ценовую ситуацию на рынке, проводится мониторинг цен на социально-значимые, продовольственные товары, товары первой необходимости и строительные материалы. Будут отслеживаться факты увеличения цен на товары, анализироваться причины. В случае необоснованного роста, этим будут заниматься контрольные органы, — сказал Алексей Цыденов.

В условиях скачка курса валют, а также из-за изменений в маршрутах поставок, часть товаров неизбежно подорожает. Однако никакого дефицита или гигантского роста цен не ожидается.

- Основные поставщики товаров у нас находятся в Западной части России. Они взяли небольшую паузу, потому что где-то логистические цепочки были разрушены, где-то товар пересчитывается в зависимости от курса. На сегодня в рознице есть запас товаров. Из-за того, что такие неопределённости возникли в поставках, все активно над этим работают. В том числе и наши сети работают. Поиск новых поставщиков, предложений по более низкой цене, — говорит Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Самым показательным и важным продуктом в России является хлеб. И он производится из российской пшеницы, которой в стране достаточно. Более того — наша страна является крупнейшим мировым экспортёром зерна.

- На сегодняшний день отгрузка идёт в штатном режиме, в полном объёме и полном ассортименте, — говорит Марина Александрова, генеральный директор АО «Бурятхлебпром». — Поскольку мы выпускаем продукцию можно сказать стратегического назначения и повседневного спроса, поэтому используется в основном отечественное сырье. На сегодняшний день никаких проблем у нас с доставкой сырья нет, сырье поступает в нужном объёме по нашим заявкам без ограничений.

Большинство основных видов продуктов производится в России — это хлеб, сахар, мясо, овощи и т.д. На них внешние факторы не должны оказать большое влияние. Много товаров (например, фруктов) ввозится из Китая и ближнего зарубежья, которые против нас никакие санкции не вводили.

- Мы зависим больше от поставок из Китая и Ближнего Зарубежья. Это Казахстан, Азербайджан, Армения. Более того, что касается Китая, РФ отменила запрет на импорт из Китая косточковых. Это препятствие снято и китайские фрукты опять появятся на прилавках наших магазинов, — говорит Алексей Оловянников.

На федеральном уровне проводятся серьёзные мероприятия, чтобы не допустить дефицита или резкого роста цен. Как сообщает портал Объясняем.РФ, 4 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

Сейчас по всей стране начинается посевная кампания – ключевой, основополагающий для отрасли этап. Как отметил Дмитрий Патрушев, для обеспечения аграриев заёмными средствами Минсельхоз обратился в Правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.

Для того, чтобы получать оперативную и достоверную информацию о происходящем в стране — читайте Объясняем.РФ.


По информации пресс-службы правительства Бурятии
глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объяснили, что будет с ценами
В Бурятии объяснили, что будет с ценами
Общество, 05.03.2022
 Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов 
Забайкальца отправили в колонию за ложный донос
Забайкальца отправили в колонию за ложный донос
Общество, 05.03.2022
Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
В Бурятии ожидаются тёплые праздничные выходные
В Бурятии ожидаются тёплые праздничные выходные
Общество, 05.03.2022
8 марта местами воздух прогреется до +10 градусов 
Забайкальца оштрафовали за кражу лома
Забайкальца оштрафовали за кражу лома
Общество, 05.03.2022
Ущерб составил более 12 тысяч рублей 
Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале
Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале
Общество, 05.03.2022
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России
Странная вода появилась в пригороде Иркутска
Странная вода появилась в пригороде Иркутска
Общество, 05.03.2022
Иркутян просят не пить воду из крана
Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками
Две команды из Бурятии освоят навыки управления беспилотниками
Общество, 05.03.2022
В состав региональных команд вошли школьники, студенты, молодые специалисты заводов
Улан-удэнцев предупредили о массовой проверке водителей
Улан-удэнцев предупредили о массовой проверке водителей
Общество, 05.03.2022
Проверка состоится перед Международным женским днём
В эфире Первого канала наградили школьника из Бурятии
В эфире Первого канала наградили школьника из Бурятии
Общество, 05.03.2022
Мальчик спас приятеля, провалившегося по лёд
В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир
В Бурятии молодым семьям вручили свидетельства на приобретение квартир
Общество, 05.03.2022
Жилищные условия улучшатся в 21 семье республики
Шесть смертей от коронавируса зарегистрировано в Бурятии за сутки
Шесть смертей от коронавируса зарегистрировано в Бурятии за сутки
Общество, 05.03.2022
За сутки госпитализировали более 90 пациентов
В Бурятии районных чиновников наказали за молчание
В Бурятии районных чиновников наказали за молчание
Общество, 05.03.2022
Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан
В селе в Бурятии через суд ликвидируют свалку
В селе в Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество, 05.03.2022
Нарушение выявила прокуратура 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^