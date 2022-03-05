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Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир

Стало известно летнее расписание авиарейса Улан-Удэ – Хужир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В июле-августе полёты будут выполняться четыре раза в неделю

Открыта продажа авиабилетов на летний период полётов по маршруту Улан-Удэ – Хужир (остров Ольхон).

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Аврора» совместно с партнёром-оператором авиакомпанией «Сибирская лёгкая авиация»:
- по средам, пятницам и воскресеньям – в период с 27 марта по 3 апреля, с 1 июня по 3 июля и с 7 сентября по 2 октября;
- по пятницам и воскресеньям – в период с 8 апреля по 29 мая и с 7 по 28 октября;
- по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям – в период с 4 июля по 4 сентября.

Вылет из Улан-Удэ в 16:30, прибытие в Хужир в 17:10. Обратный рейс вылетает из Хужира в 17:45, прибытие в Улан-Удэ в 18:25. Время указано местное.

Рейсы на данном направлении будут выполняться на воздушном судне L-410. Время в пути – 40 минут. Об этом сообщает авиакомпания «Аврора».

авиаперевозки Улан-Удэ Ольхон

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