Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему
33-летний житель Забайкальского края признан виновным в ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Следствие установило, что в сентябре прошлого года на вокзале станции Могоча Забайкальской железной дороги, он испытывал сильную неприязнь к малознакомому мужчине и решил оклеветать его, написав заявление в полицию.
Мужчина соврал, что его избили и украли две тысячи рублей. Полицейские проверили наводку и приняли решение об отказе уголовного дела.
Заявитель признался, что соврал в последствии чего был задержан. У обвиняемого уже есть судимость, он нигде не работает и нет постоянного места жительства.
Возбуждено уголовное дело, до решения суда его отправили в колонию строгого режима на один месяц. После суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев в колонию строгого режима. Решение суда ещё не вступило в закон.
Забайкальца отправили в колонию за ложный донос
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