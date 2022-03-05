Забайкальца отправили в колонию за ложный донос

Мужчина хотел подставить малознакомого человека из-за неприязни к нему



33-летний житель Забайкальского края признан виновным в ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Следствие установило, что в сентябре прошлого года на вокзале станции Могоча Забайкальской железной дороги, он испытывал сильную неприязнь к малознакомому мужчине и решил оклеветать его, написав заявление в полицию.



Мужчина соврал, что его избили и украли две тысячи рублей. Полицейские проверили наводку и приняли решение об отказе уголовного дела.



Заявитель признался, что соврал в последствии чего был задержан. У обвиняемого уже есть судимость, он нигде не работает и нет постоянного места жительства.



Возбуждено уголовное дело, до решения суда его отправили в колонию строгого режима на один месяц. После суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев в колонию строгого режима. Решение суда ещё не вступило в закон.















