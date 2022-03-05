В Иркутской области собираются отменить QR-коды

Также отменят ограничительные нормы по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита



В Иркутской области отменят QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита. Рекомендуется сохранение масочного режима в закрытых помещениях и соблюдение усиленного режима дезинфекции. Соответствующие изменения в указ губернатора рекомендовано внести на заседании оперативного штаба, где обсудили снятие ограничений в Иркутской области. Изменения подготовлены с учётом нынешней эпидемиологической ситуации.



- В целом по стране произошло значительное снижение заболеваемости коронавирусом. При этом более 90% всех подтверждённых случаев заболевания протекают как ОРВИ или бессимптомно. Но хотел бы обратить внимание, что это не означает окончание борьбы с коронавирусом. В регионе по-прежнему ежедневно наблюдается достаточно большой прирост заболевших. Больше трёх тысяч больных находится в ковидных госпиталях, на амбулаторном лечении – почти 30 тысяч человек. Работа по лечению должна продолжаться в прежнем ежедневном режиме, – отметил губернатор Игорь Кобзев.



Глава региона поручил министерству здравоохранения Иркутской области особое внимание обратить на наличие лекарств как в медицинских учреждениях, так и в аптечной сети. Причём не только на ближайшую перспективу, но и на несколько месяцев вперёд. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

