Забайкальца оштрафовали за кражу лома

Ущерб составил более 12 тысяч рублей



48-летний житель посёлка Жипхеген Забайкальского края привлекли к административной ответственности за кражу железнодорожных деталей.



Ночью 26 сентября 2021 он приехал на своём автомобиле «УАЗ» на участок местности вблизи перегона Жипхеген-Хилок Забайкальской железной дороги. Он собрал руками и погрузил в автомобиль лом деталей верхнего строения пути, а именно: закладные болты, стыковые болты, противоугоны, костыли, шурупы, куски рельс и гайки. Ущерб, причинённый ОАО «РЖД» в размере 12, 5 тысяч рублей.



- Суд принял во внимание все обстоятельства совершенного преступления и назначил ему наказание, превышающее размер причинённого вреда, а именно в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.



Решение суда вступило в законную силу.



