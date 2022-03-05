В Бурятии выбрали победителей конкурса скороговорок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стали известны результаты республиканского турнира мастеров художественного слова



В Бурятии подведены итоги III республиканского онлайн-турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Всего в турнире приняло участие более 60 конкурсантов из районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.



Конкурс проходил по трём номинациям: «Скороговорки», «Авторские скороговорки», «Рэп скороговорки» и четырём возрастным категориям.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, специальными дипломами турнира за оригинальность и мастерство исполнения скороговорок отмечены:

- Айлана Д., руководитель Дашиева Наталья, Могсохонский детский сад «Наран», Кижингинский район, улус Могсохон;

- Майдар Д., ученик СОШ № 3, г. Улан-Удэ;

- Аюр П., руководители Бутченко Светлана (МБУК РДК), Будаева Наталья (Багдаринская СОШ);

- Буда С., ДенисЕ., руководитель Бальжинимаев Мунко, СОШ №54;

- Людмила Бадмаева, Дульдургинский межпоселенский социально- культурный центр, Забайкальский край.



В номинации «Рэп-скороговорки» специальными дипломами отмечены:

- Эренжид Цыренжапова, музыкальный руководитель детский сад №64 «Колокольчик», г. Улан-Удэ;

- Барагханский народный театр, руководитель Раднаева Евгения, Курумканский район;

- Алексей С., руководитель Цыденова Эржена, СОШ Хойтобэе, Иволгинский район.



Победителями в «Жороо-челлендж» стали три участника:

- Надежда Сверкунова, Кяхтинский район;

- Ширап Очиржапов, Кижингинский район;

- Андрей С., руководитель Самбуева Алевтина, Кяхтинская СОШ №2.



Победители в номинации «Скороговорки»



3-7 лет

Первое место - детский сад «Жаргал», руководитель Доржиева Амгалан, Кижингинский район;

Второе место – Богдан Р., руководитель Жапова Аюна, детский сад №5 «Хрусталик», г. Улан-Удэ;

Третье место – Дамир Ж., ученик РБНЛИ № 1, руководитель Дамбиева Должит, г. Улан-Удэ



8-17 лет

Первое место – Кристина Б., руководитель Сверкунова Надежда, Кяхтинская СОШ №3, Кяхтинский район;

Второе место – Арина С., руководитель Хребтовская Дарима, Кабанская ДШИ, Кабанский район, с. Корсаково;

Третье место – Аламжи М., ученик Окинской СОШ, руководитель Мункоева Надежда, Окинский район;

Третье место – Алдар Ц., Кабанская ДШИ, руководитель Хребтовская Дарима, Кабанский район, с. Корсаково.



18-45 лет

Первое место – народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр», руководитель Жамсаранова Дугарма, РДК «Одон», Кижингинский район.



Победители в номинации «Авторские скороговорки»

Первое место – Евгения Раднаева, специалист по театральному жанру Барагханского ДК;

Второе место – Цыпылма Гармаева, Курумканский район.

