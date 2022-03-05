В Бурятии выбрали победителей конкурса скороговорок

Стали известны результаты республиканского турнира мастеров художественного слова
В Бурятии подведены итоги III республиканского онлайн-турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». Всего в турнире приняло участие более 60 конкурсантов из районов республики, Иркутской области и Забайкальского края.
Конкурс проходил по трём номинациям: «Скороговорки», «Авторские скороговорки», «Рэп скороговорки» и четырём возрастным категориям.
Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, специальными дипломами турнира за оригинальность и мастерство исполнения скороговорок отмечены:
- Айлана Д., руководитель Дашиева Наталья, Могсохонский детский сад «Наран», Кижингинский район, улус Могсохон;
- Майдар Д., ученик СОШ № 3, г. Улан-Удэ;
- Аюр П., руководители Бутченко Светлана (МБУК РДК), Будаева Наталья (Багдаринская СОШ);
- Буда С., ДенисЕ., руководитель Бальжинимаев Мунко, СОШ №54;
- Людмила Бадмаева, Дульдургинский межпоселенский социально- культурный центр, Забайкальский край.
В номинации «Рэп-скороговорки» специальными дипломами отмечены:
- Эренжид Цыренжапова, музыкальный руководитель детский сад №64 «Колокольчик», г. Улан-Удэ;
- Барагханский народный театр, руководитель Раднаева Евгения, Курумканский район;
- Алексей С., руководитель Цыденова Эржена, СОШ Хойтобэе, Иволгинский район.
Победителями в «Жороо-челлендж» стали три участника:
- Надежда Сверкунова, Кяхтинский район;
- Ширап Очиржапов, Кижингинский район;
- Андрей С., руководитель Самбуева Алевтина, Кяхтинская СОШ №2.
Победители в номинации «Скороговорки»
3-7 лет
Первое место - детский сад «Жаргал», руководитель Доржиева Амгалан, Кижингинский район;
Второе место – Богдан Р., руководитель Жапова Аюна, детский сад №5 «Хрусталик», г. Улан-Удэ;
Третье место – Дамир Ж., ученик РБНЛИ № 1, руководитель Дамбиева Должит, г. Улан-Удэ
8-17 лет
Первое место – Кристина Б., руководитель Сверкунова Надежда, Кяхтинская СОШ №3, Кяхтинский район;
Второе место – Арина С., руководитель Хребтовская Дарима, Кабанская ДШИ, Кабанский район, с. Корсаково;
Третье место – Аламжи М., ученик Окинской СОШ, руководитель Мункоева Надежда, Окинский район;
Третье место – Алдар Ц., Кабанская ДШИ, руководитель Хребтовская Дарима, Кабанский район, с. Корсаково.
18-45 лет
Первое место – народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр», руководитель Жамсаранова Дугарма, РДК «Одон», Кижингинский район.
Победители в номинации «Авторские скороговорки»
Первое место – Евгения Раднаева, специалист по театральному жанру Барагханского ДК;
Второе место – Цыпылма Гармаева, Курумканский район.
В Бурятии выбрали победителей конкурса скороговорок
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