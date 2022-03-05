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Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале

Победивший рак мужчина бежит марафон на Байкале
Общество,  Фото:alliskerov
Спортсмен привлекает внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга в России

33-летний житель Твери Артём совершает забег на 636 км по Байкалу. Он это делает с целью привлечь внимание к проблеме нехватки доноров костного мозга.

В августе 2021 года Артём был выписан из научного центра гематологии, после диагноза «лейкемия» (рак крови). Лечение длилось два года и восемь месяцев. Позади остались химиотерапия, гормональная терапия и различные виды побочных эффектов.

Спустя семь месяцев, на 11 день после окончания лечения, он успел взойти на вершину Эльбруса, тем самым установив мировой рекорд.

- Миссия всей моей жизни заключается в информировании людей о донорстве костного мозга. Я хочу, чтобы в нашей стране доноров стало больше, чтобы процент спасённых жизней увеличивался. Свои спортивные вызовы посвящаю именно этой проблеме, надеюсь на вашу поддержку, на распространение с моего аккаунта всего, что связано с донорством костного мозга, - написал Артём на своей странице в соцсети.

По льду Байкала бежать трудно. Марафонцу уже пришлось преодолеть метели.

Отметим, спортсмена для безопасности сопровождает команда на автомобилях. 
Байкал марафон

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