Поступило в оргкомитет 233 сочинения
В Бурятии подведены итоги регионального этапа конкурса сочинений «Без срока давности». Конкурс стартовал 7 февраля, поступило в оргкомитет 233 сочинения от школьников 5-11 классов и студентов средних профессиональных организаций Бурятии, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
Стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса сочинений ученик 5 класса Кыренской средней школы Цырен. Тема его сочинения называлась «Жизнь продолжается». Его учителем русского языка и литературы является Дарима Степанова.
- Цыден талантливый мальчик, воспитывающийся в творческой семье. Мама Цыдена всячески поддерживает сына, и в этой победе большая её заслуга. Сочинение Цыдена направлено на федеральный этап в г Москва, который пройдет с 7 по 27 апреля, - сообщает Дарима Степанова.
Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» проводится среди обучающихся образовательных организаций для сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.
Победителем конкурса сочинений в Бурятии стал пятиклассник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мальчик спас приятеля, провалившегося по лёд
В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов
Жилищные условия улучшатся в 21 семье республики
За сутки госпитализировали более 90 пациентов
Северобайкальская межрайонная прокуратура выявила нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан
Нарушение выявила прокуратура
Прогнозируется холодный ветер
Забег организован в поддержку юных спортсменов Кабанского соццентра
Она развернётся в Агинском национальном музее с 16 марта
Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки
Отмечено увеличение численности росомахи, зайца-беляка, косули и горностая
Поощрения от администрации округа получили представители коллективов региона
Вход на неё бесплатный
Проект получил одобрение на местном и региональном уровне
Решение объяснили сложившейся ситуацией в стране