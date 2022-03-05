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Победителем конкурса сочинений в Бурятии стал пятиклассник

Победителем конкурса сочинений в Бурятии стал пятиклассник
Общество,  Фото:pixabay.com
Поступило в оргкомитет 233 сочинения

В Бурятии подведены итоги регионального этапа конкурса сочинений «Без срока давности». Конкурс стартовал 7 февраля, поступило в оргкомитет 233 сочинения от школьников 5-11 классов и студентов средних профессиональных организаций Бурятии, сообщает «Тунка-инфо.24/7».

Стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса сочинений ученик 5 класса Кыренской средней школы Цырен. Тема его сочинения называлась «Жизнь продолжается». Его учителем русского языка и литературы является Дарима Степанова.

- Цыден талантливый мальчик, воспитывающийся в творческой семье. Мама Цыдена всячески поддерживает сына, и в этой победе большая её заслуга. Сочинение Цыдена направлено на федеральный этап в г Москва, который пройдет с 7 по 27 апреля, - сообщает Дарима Степанова.

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» проводится среди обучающихся образовательных организаций для сохранения и увековечения памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.


конкурс сочинения

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