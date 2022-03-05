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Странная вода появилась в пригороде Иркутска

Странная вода появилась в пригороде Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Иркутян просят не пить воду из крана

Больше 250 семей в пригороде Иркутска попросили не пить воду из крана, сообщает Babr Mash.

Бить тревогу из-за странной воды жители микрорайона Современник начали ещё в прошлом году. Обратились за экспертизой, превышение содержания марганца было в 2,5 раза - 0,25 на литр при норме в 0,1. Люди написали губернатору Кобзеву с просьбой решить вопрос. Он ответил, что две управляющие компании промывали трубы, так что всё должно быть в норме.

Позже инженер-эколог одной из компаний заявил, что содержание марганца согласовано с Роспотребнадзором. А в другой попросили не паниковать, но и не пить пока воду. Пробы направили на повторную проверку. 
водоснабжение

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