Странная вода появилась в пригороде Иркутска

Иркутян просят не пить воду из крана



Больше 250 семей в пригороде Иркутска попросили не пить воду из крана, сообщает Babr Mash.



Бить тревогу из-за странной воды жители микрорайона Современник начали ещё в прошлом году. Обратились за экспертизой, превышение содержания марганца было в 2,5 раза - 0,25 на литр при норме в 0,1. Люди написали губернатору Кобзеву с просьбой решить вопрос. Он ответил, что две управляющие компании промывали трубы, так что всё должно быть в норме.



Позже инженер-эколог одной из компаний заявил, что содержание марганца согласовано с Роспотребнадзором. А в другой попросили не паниковать, но и не пить пока воду. Пробы направили на повторную проверку.

