Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России. Национальный турнир стартует 26 марта в Сыктывкаре.
- В программе соревнований шесть гонок: спринт, командный спринт, скиатлон, 10 и 15 километров классика, эстафеты и масс-старт 30 и 50 километров, - рассказал старший тренер по лыжным гонкам центра спортивной подготовки РБ Пётр Петров.
В рамках чемпионата России пройдут ещё две гонки. 9 апреля в Апатитах Мурманской области лыжницы побегут масс-старт на 50 километров. 10 апреля в Мончегорске Мурманской области состоится мужской масс-старт на 70 километров, сообщает пресс-служба ЦСП РБ.
Напомним, что финале Кубка России Алиса Жамбалова выиграла скиатлон, став второй в общем зачёте.
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Алиса Жамбалова выступит на чемпионате России по лыжным гонкам
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