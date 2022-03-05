Улан-удэнцев предупредили о массовой проверке водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Проверка состоится перед Международным женским днём



Вечером 7 марта в Улан-Удэ будет проведена массовая проверка водителей.



- Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на магистральных улицах столицы Бурятии, - сообщили в УГИБДД.



Госавтоинспекция республики напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ – это самое опасное нарушение правил дорожного движения.



