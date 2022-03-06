Торжественное открытие фестиваля скорости запланировано на 12 марта
С 9 по 13 марта в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии, на берегу Байкала состоится фестиваль скорости на льду «Байкальская миля 2022». В нём примут участие 94 пилота и более 500 участников команд. На лёд выйдут порядка 70 единиц гоночной техники, представляющие самые разные гоночные дисциплины: ралли, мотокросс, шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, драг-рейсинг и другие.
Основная дисциплина фестиваля – прохождение дистанции на скорость. Заезды состоятся на трёх специально оборудованных трассах длиной 1 и 1/8 «байкальской мили» – 1642 м, что равно максимальной глубине озера Байкал. Также пройдут парные заезды (драг-рейсинг) на дистанции 200 м.
В борьбу за рекорды вступят кастомные мотоциклы, багги, шорткаты, тюнингованные спорткары, снегоходы, спортпрототипы, классические авто, а также уникальная гоночная техника. Так, например, студенты Московского политеха представят специально разработанный для фестиваля скорости «Байкальская миля 2022» электромотоцикл, способный разогнаться до 300 км/ч.
Также на лёд выйдут уникальный дрифткар «Фланкер», разработанный в Санкт-Петербурге на базе Chevrolet Corvette, и самый большой участник за всю историю «Байкальской мили» – судно на воздушной подушке «Бирюса», построенное специально для круглогодичных туров по Байкалу.
В преддверии фестиваля скорости, с 19 февраля по 9 марта, проходит автопробег гранд-тур «Байкальская миля 2022. Места силы». В этом году энтузиасты скорости стартовали из разных точек РФ: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток – и проходят 14 уникальных маршрутов, которые в итоге приведут их на фестиваль.
Торжественное открытие фестиваля скорости состоится 12 марта. Для зрителей вход также будет доступен 12 марта, сообщает пресс-служба «Байкальской мили 2022».
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В Бурятии состоится фестиваль «Байкальская миля»
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