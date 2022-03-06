Улан-Удэ примет первенство Бурятии по боксу

Открытие соревнований состоится 7 марта



В Улан-Удэ с 7 по 10 марта состоится первенство Бурятии по боксу среди юниоров, юниорок 2004-2005 гг. р. и среди юношей, девочек 2008-2009 гг. р. памяти мастера спорта СССР Бадмы Батуева, чемпиона VIII спартакиады народов РСФСР. Место проведения станет физкультурно-спортивный комплекс.



Открытие первенства состоится 7 марта, предварительные бои пройдут 7 и 8 марта, 9 марта пройдут полуфинальные поединки, 10 марта состоятся финальные бои и пройдёт церемония награждения победителей.



Как сообщает федерация бокса РБ, первенство выявит сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Бурятии для дальнейшей подготовки к спортивным соревнованиям Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации.



Возрастное ограничение 6+

