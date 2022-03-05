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В Бурятии разрешили присутствие зрителей на соревнованиях

В Бурятии разрешили присутствие зрителей на соревнованиях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Разрешено проведение отборочных турниров на межрегиональные и всероссийские спортивные мероприятия

На спортивных событиях Бурятии разрешено присутствие зрителей. Об этом рассказал министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев.

- Согласно новой версии указа №44 с 3 марта на территории Бурятии разрешено проведение спортивных и физкультурных мероприятий, включённых в единый календарный план Минспорта Бурятии. Поэтому мы вновь ждём на наших событиях огромное количество любителей спорта, - отметил он.

Однако есть одно условие: мероприятия должны быть отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям. Также в положении о проведении состязания будут указаны условия допуска участников.

Напомним, что ранее на территории республики, были разрешены мероприятия, включённые в единый календарный план Минспорта России на 2022 год. Теперь к ним добавились и события, включённые в единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий республики, являющихся отборочными к межрегиональным и всероссийским соревнованиям.

Кстати, совсем скоро в Бурятии состоится чемпионат России по тайскому боксу (12+). 200 спортсменов из 30 регионов примет физкультурно-спортивный комплекс Улан-Удэ с 23 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия соревнования спорт

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