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Шесть смертей от коронавируса зарегистрировано в Бурятии за сутки

Шесть смертей от коронавируса зарегистрировано в Бурятии за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки госпитализировали более 90 пациентов

Суточный прирост коронавируса в Бурятии не опускается ниже отметки «700». Накануне ковид выявили у 731 человека.

Это чуть меньше, чем в предыдущие дни, но резкого снижения заболеваемости пока нет. Так, вчера зафиксирован 731 новый заболевший, позавчера их было 757, до этого 759, 756, 742…

С начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 127 241 случай заболевания COVID-19. Из них 45% (57 282) приходится на жителей Улан-Удэ.

Число смертей от коронавируса в Бурятии достигло 2880.

Накануне скончались ещё шесть пациентов. Известно, что все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было девять летальных исходов.

На утро 5 марта в стационарах получает лечение 841 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 92 пациента.

В отделениях реанимации находятся 95 пациентов, на ИВЛ – 29 человек.

328 ковидных коек сейчас свободно.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 5626 человек.

Два дня назад глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о полном снятии ковидных ограничений и внёс соответствующие поправки в указ. Сейчас остались лишь требования о дезинфекции и ношении масок в помещениях и на транспорте.

Но при этом до 31 марта всё ещё под запретом массовые мероприятия.
коронавирус профилактика

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