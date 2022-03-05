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Спецназ ВВО подорвал опоры автомобильного моста в тылу «противника»

Спецназ ВВО подорвал опоры автомобильного моста в тылу «противника»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Дальнем Востоке прошло учение по проведению диверсий

В Восточном военном округе состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений специального назначения по проведению диверсий в тылу условного противника.

В ходе практической части учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге, затем прибыли на один из военных аэродромов, где выполнили погрузку в транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор». Экипажи вертолётов отработали полёты в район учения и десантирование личного состава посадочным способом.

- После высадки в указанной точке военнослужащие совершили скрытный марш в район выполнения задачи. По замыслу мероприятия, спецназ провёл минирование автомобильного моста с целью не допустить продвижение колонны техники условного противника. В завершении тактико-специального учения военнослужащие осуществили условный подрыв опор моста и отработали скрытный отход к точке сбора, - сообщает пресс-служба ВВО.
ВВО ДФО военнослужащие военные учения

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