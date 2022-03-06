Мероприятия проведут как среди взрослых, так и среди детей
27 марта в Иркутске состоятся областные фестивали-конкурсы татарского и башкирского искусства для взрослых «Ангара таннары» («Ангарские зори») и для детей «Алтын каляпуш» («Золотая тюбетейка», Мероприятия посвящены 85-летию Иркутской области.
В фестивале традиционно принимают участие татарские и башкирские творческие коллективы и исполнители по трём возрастным категориям: младшая – до 10 лет, средняя – от 11 до 18, старшая – средний возраст участников коллектива от 18 лет. А также дети до 18 лет принимают участие в номинации «художественное слово».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору анкету-заявку по форме до 24 марта на электронную почту: elvira-0626@mail.ru, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Награждение победителей проводится по номинациям с вручением дипломов:
- дипломы лауреатов I, II, III степени в каждой номинации;
- дополнительные призы по решению жюри;
- все участники конкурса награждаются дипломами за участие;
-жюри вправе учреждать гран-при фестиваля за высокое мастерство исполнения.
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия проведут как среди взрослых, так и среди детей
Раскопки Удинского острога на Батарейке, строительство отеля «Чингисхан» на Балтахинова, улица Смолина до небоскрёбов и многое другое
Медикам удалось сохранить ушную раковину пациента
Сейчас бани и палатки изъяты, нарушителю выписали штрафы
Тарбагатайский район готовит амбициозные проекты по благоустройству
Мероприятие пройдёт 19 марта
Чтобы извлечь пострадавшую из салона машины, на место вызвали спасателей
Завершением акции станет тестирование по истории области
Скончались три пациента с COVID-19
Торжественное открытие фестиваля скорости запланировано на 12 марта
Также возобновляется работа зала прилёта аэропорта «Байкал» для встречающих
В полевом выходе принимает участие до полутысячи военнослужащих
Мужчина получил условный срок
Кружечный сбор пройдёт во всех храмах епархии в ближайшие три воскресных дня
Проводится доследственная проверка