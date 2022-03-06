В Иркутске состоятся татаро-башкирские культурные фестивали

Мероприятия проведут как среди взрослых, так и среди детей



27 марта в Иркутске состоятся областные фестивали-конкурсы татарского и башкирского искусства для взрослых «Ангара таннары» («Ангарские зори») и для детей «Алтын каляпуш» («Золотая тюбетейка», Мероприятия посвящены 85-летию Иркутской области.



В фестивале традиционно принимают участие татарские и башкирские творческие коллективы и исполнители по трём возрастным категориям: младшая – до 10 лет, средняя – от 11 до 18, старшая – средний возраст участников коллектива от 18 лет. А также дети до 18 лет принимают участие в номинации «художественное слово».



Для участия в конкурсе необходимо предоставить организатору анкету-заявку по форме до 24 марта на электронную почту: elvira-0626@mail.ru, сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



Награждение победителей проводится по номинациям с вручением дипломов:

- дипломы лауреатов I, II, III степени в каждой номинации;

- дополнительные призы по решению жюри;

- все участники конкурса награждаются дипломами за участие;

-жюри вправе учреждать гран-при фестиваля за высокое мастерство исполнения.



Возрастное ограничение 0+

