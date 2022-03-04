В Улан-Удэ студенты выявили, кто всех быстрее на льду

Состязания были посвящены 90-летнему юбилею БГУ



В Улан-Удэ на Центральном стадионе девушки и юноши – студенты Бурятского госуниверситета показали своё мастерство в конькобежном спорте, сообщили в студенческом спортивном клубе «Байкальские волки».



В женском командном зачёте сильнее всех оказался факультет биологии, географии и землепользования. Второе место заняла команда физико-технического факультета, третье – института филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций.



В мужском зачёте быстрее всех отыграла команда юношей от факультета биологии, географии и землепользования. Химический факультет и студенты колледжа БГУ заняли второе и третье место соответственно.



Как сообщал «Байкал-Daily», в середине февраля стартовали юбилейные мероприятия в честь 90-летия БГУ. Так, уже прошла торжественная церемония поздравления и открытия юбилейной эмблемы университета на фасаде восьмого корпуса учебного заведения.



