Прогнозируется холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -4,-9, местами +2,-3, по северной половине -11,-16.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии местами плюсовая погода
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