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В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»

В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки на участие принимаются до 27 марта

В Бурятии с 30 марта по 1 апреля будет проходить всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр» (6+). В мероприятии могут принять участие как опытные, так и начинающие театры эстрады, художественные студии, студенческие творческие объединения, а также исполнители (солисты) эстрадных жанров.

- Целью фестиваля-конкурса является развитие сотрудничества в сфере эстрадного искусства, поиск и поддержка молодых талантов. В числе задач – обмен организационно-творческим опытом, обсуждение новых тенденций в эстраде, а также совершенствование исполнительской культуры и мастерства молодых артистов эстрады, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Жюри конкурсной программы возглавит популярный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров.

В предыдущих фестивалях приняло участие более 800 молодых артистов из Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краёв, Иркутской области, республик Саха (Якутия), Тывы и Бурятии. Главными событиями фестивальных программ стали мастер-классы с ведущими мастерами регионов страны, круглые столы с обсуждением насущных проблем и тенденций развития эстрады, курсы повышения квалификации по актуальным тематикам.

Отметим, что 31 марта в преддверии международного Дня смеха, в концертно-театральном центре «Феникс» состоится вечер юмора и смеха с участием артиста Юрия Аскарова (12+).
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