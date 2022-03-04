В Бурятии рисунки детей станут мозаичными панно

Стали известны победители конкурса «Байкал и его обитатели»



В Бурятии подвели итоги международного конкурса детского рисунка «Байкал и его обитатели». По итогам конкурса в трёх возрастных категориях профессиональными художниками-мозаичистами будут выполнены мозаичные панно на территории комплекса визит-центра «Байкал заповедный».



Победителями и призёрами конкурса стали следующие участники:



Возрастная категория 4-6 лет

Первое место – Софья П. (Иркутск, Иркутская область)

Первое место – Сарантуяа Б. (Тохой, Бурятия)

Первое место – Андрей О. (Тохой, Бурятия)

Второе место – Дарья Н. (Каменск, Бурятия)

Третье место – Юлия Т. (Иркутск, Иркутская область)



Возрастная категория 7-10 лет

Первое место – Вера К. (Пейо, Италия)

Первое место – Сара Мадалина Д. (Румыния)

Первое место – Софья С. (Гусиноозёрск, Бурятия)

Первое место – Анастасия У. (Гусиноозёрск, Бурятия)

Второе место – Екатерина Б. (Улан-Удэ, Бурятия)

Второе место – Лилия С. (Иркутск, Иркутская область)

Третье место – Микаэла Исабел О. (Санчес, Аргентина)

Третье место – Лиза У. (Иркутск, Иркутская область)

Третье место – Захар Л. (Иркутск, Иркутская область)



Возрастная категория 11-14 лет

Первое место – Ольга Л. (Гусиноозёрск, Бурятия)

Второе место – Андрей Б. (Гусиноозёрск, Бурятия)

Третье место – Сойжина Б. (Аршан, Бурятия)

Третье место – Вероника Л. (Черемхово, Иркутская область)



Работы победителей будут опубликованы в журнале «Юный художник», также их наградят почётными дипломами и призами. Каждый участник получит электронный диплом и возможность бесплатно посетить территорию комплекса визит-центра «Байкал заповедный» и экологическую тропу «Путь к Байкалу» при предъявлении фотографии диплома. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

