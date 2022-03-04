Теперь парню грозит 20 лет колонии
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в сбыте запрещённых веществ. Им оказался 20-летний местный житель.
Оперативники получили информацию о том, что на территории Свердловского округа города Иркутска неизвестный продаёт синтетические наркотики. Вскоре полицейским удалось выйти на след наркоторговца и задержать его. При себе иркутянина обнаружили и изъяли почти семь граммов психостимулятора.
- По предварительной информации, молодой человек намеревался спрятать свёрток в тайник, откуда его в дальнейшем должен был забрать покупатель. Расчёт осуществлялся безналичным расчётом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
В Иркутске задержали 20-летнего торговца «синтетикой»
Общество, Фото:
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