 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В Улан-Удэ стартовала подготовка к пожароопасному сезону

В Улан-Удэ стартовала подготовка к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ
В городе начали косить сухую траву

В столице Бурятии убирают сухую траву, чтобы предотвратить пожары в весенний период и привести городские улицы в порядок. С администрацией Советского района заключён прямой договор по уборке сухой травы на территории общей площадью 58 тысяч кв. м. В дальнейшем уборка продолжится в Октябрьском и Железнодорожном районах.

- Ежедневно специалисты комбината выполняют работы по кошению ручным и механизированным способом с помощью роторной косилки. На сегодняшний день убрано около 27 тысяч квадратных метров травы, из них 10500 убрано ручным способом, 16500 – механизированным – рассказал и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Скошенную траву вывозят на специальные места складирования для последующей утилизации.

- Отметим, по правилам по благоустройству, за уборку сухой травы на прилегающих территориях, вне зависимости от форм собственности, отвечают собственники земельных участков. Ненадлежащее содержание территорий грозит предупреждением или административным штрафом на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба комитета по городскому хозяйству.
Улан-Удэ пожароопасный период трава

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории
В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории
Общество, 04.03.2022
Проект получил одобрение на местном и региональном уровне
В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму
В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму
Общество, 04.03.2022
Участие в турнирах принимали юные туристы республики
В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»
В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»
Общество, 04.03.2022
Заявки на участие принимаются до 27 марта
В Бурятии рисунки детей станут мозаичными панно
В Бурятии рисунки детей станут мозаичными панно
Общество, 04.03.2022
Стали известны победители конкурса «Байкал и его обитатели»
В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана
В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана
Общество, 04.03.2022
Церемонию проведут в Джидинском районе
В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го
В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го
Общество, 04.03.2022
Современные очистные сооружения построили в Выдрино
В Улан-Удэ студенты выявили, кто всех быстрее на льду
В Улан-Удэ студенты выявили, кто всех быстрее на льду
Общество, 04.03.2022
Состязания были посвящены 90-летнему юбилею БГУ
Житель Бурятии пытался присвоить «Тойоту» умершего мужчины
Житель Бурятии пытался присвоить «Тойоту» умершего мужчины
Общество, 04.03.2022
Для этого подделали подпись в договоре купли-продажи
В Бурятии пилят лёд
В Бурятии пилят лёд
Общество, 04.03.2022
В регионе готовятся к весенним паводкам 
В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны
В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны
Общество, 04.03.2022
Праздничная акция прошла в районе республики 
Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Мамы инвалидов и многодетные матери в Бурятии смогут научиться делать игрушки
Общество, 04.03.2022
Начинается реализация Всероссийского социального проекта
Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье
Жители Бурятии на севере республики переедут в новое жилье
Общество, 04.03.2022
Почти 600 жителей аварийных домов в городе Северобайкальск в течение двух лет получат новое жилье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^