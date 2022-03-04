В Улан-Удэ стартовала подготовка к пожароопасному сезону

В городе начали косить сухую траву
В столице Бурятии убирают сухую траву, чтобы предотвратить пожары в весенний период и привести городские улицы в порядок. С администрацией Советского района заключён прямой договор по уборке сухой травы на территории общей площадью 58 тысяч кв. м. В дальнейшем уборка продолжится в Октябрьском и Железнодорожном районах.
- Ежедневно специалисты комбината выполняют работы по кошению ручным и механизированным способом с помощью роторной косилки. На сегодняшний день убрано около 27 тысяч квадратных метров травы, из них 10500 убрано ручным способом, 16500 – механизированным – рассказал и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Скошенную траву вывозят на специальные места складирования для последующей утилизации.
- Отметим, по правилам по благоустройству, за уборку сухой травы на прилегающих территориях, вне зависимости от форм собственности, отвечают собственники земельных участков. Ненадлежащее содержание территорий грозит предупреждением или административным штрафом на граждан в размере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба комитета по городскому хозяйству.
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