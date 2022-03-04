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В Бурятии пилят лёд

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На участке реки Селенга от селе Ганзурино Иволгинского района до седа Ильинка Прибайкальского района Бурятии проводится распиловка льда. Это делается для ослабления ледового покрова. Во время таяния лёд разламывается именно в местах пропила, и заторов не будет.

На сегодняшний день определены 11 затороопасных участков реки Селенга и в марте текущего года будут проведены мероприятия по распиловке льда, общей протяженностью 42,5 м:

-1. село Ганзурино, Иволгинский район – 3 полосы по 2333м = 6999м;

- 2. село Вознесеновка, Тарбагатайский район – 4 полосы по 2000м = 8000м;

- 3. село Кардон, Тарбагатайский район – 3 полосы по 1000м.=3000м;

- 4. село Шалуты, Тарбагатайский район – 3 полосы по 1200м = 3600м;

- 5. местность о. Бочка (село Колобки), Тарбагатайский район - 2 полосы по 2000 м = 4000м;

- 6. местность «Ильинка», Прибайкальский район – 3 полосы по 1000м = 3000м;

- 7. местность «Петуховка», Прибайкальский район – 3 полосы по 1500м = 4500м;

- 8. местность о. Почтовый, Прибайкальский район – 2 полосы по 2000м = 4000м;

- 9. местность о. Большой (село Еловка), Прибайкальский район - 2 полосы по 2000 м = 4000 м;

- 10. СОНТ «Судостроитель», Улан-Удэ – 1 полоса 500м = 500м;

- 11. микрорайон Мостовой, Улан-Удэ – 3 полосы по 300м = 900м.

Из бюджета республики на реализацию данного мероприятия выделены финансовые средства в объёме 7,4 млн. рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

лёд

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