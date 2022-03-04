В Бурятии пилят лёд





На участке реки Селенга от селе Ганзурино Иволгинского района до седа Ильинка Прибайкальского района Бурятии проводится распиловка льда. Это делается для ослабления ледового покрова. Во время таяния лёд разламывается именно в местах пропила, и заторов не будет.На сегодняшний день определены 11 затороопасных участков реки Селенга и в марте текущего года будут проведены мероприятия по распиловке льда, общей протяженностью 42,5 м:-1. село Ганзурино, Иволгинский район – 3 полосы по 2333м = 6999м;- 2. село Вознесеновка, Тарбагатайский район – 4 полосы по 2000м = 8000м;- 3. село Кардон, Тарбагатайский район – 3 полосы по 1000м.=3000м;- 4. село Шалуты, Тарбагатайский район – 3 полосы по 1200м = 3600м;- 5. местность о. Бочка (село Колобки), Тарбагатайский район - 2 полосы по 2000 м = 4000м;- 6. местность «Ильинка», Прибайкальский район – 3 полосы по 1000м = 3000м;- 7. местность «Петуховка», Прибайкальский район – 3 полосы по 1500м = 4500м;- 8. местность о. Почтовый, Прибайкальский район – 2 полосы по 2000м = 4000м;- 9. местность о. Большой (село Еловка), Прибайкальский район - 2 полосы по 2000 м = 4000 м;- 10. СОНТ «Судостроитель», Улан-Удэ – 1 полоса 500м = 500м;- 11. микрорайон Мостовой, Улан-Удэ – 3 полосы по 300м = 900м.Из бюджета республики на реализацию данного мероприятия выделены финансовые средства в объёме 7,4 млн. рублей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.