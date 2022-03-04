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В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму

В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Участие в турнирах принимали юные туристы республики

3 марта в Улан-Удэ прошли соревнования по лыжному туризму и ориентированию среди школьников Бурятии. В детском оздоровительном лагере «Зорька» учащиеся соревновались в технике туризма и ориентировании в разных возрастных группах. Участие в соревнованиях принимали юные туристы из Улан-Удэ, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского районов республики.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по итогам соревнований в технике туризма призёрами стали:
В возрастной категории 12 лет: первое место заняла Михайловская средняя школа имени В.С. Поповой Закаменского района; второе место - кадетская школа-интернат города Улан-Удэ и третье место - команда №3, ДЮСШ №4 города Улан-Удэ.
В возрастной категории 14 лет: первое место занял Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района; второе место - СОШ №19 города Улан-Удэ; третье место - Бурятская гимназия № 29 города Улан-Удэ.
В возрастной категории 16 лет: первое место - Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района; второе место - Бурятский колледж недропользования и третье место - команда №4 ДЮСШ №4 города Улан-Удэ.

Спортивное ориентирование:
12 лет: первое место - Михайловская средняя школа имени В.С. Поповой Закаменского района; второе место - СОШ №19 города Улан-Удэ; третье место - кадетская школа-интернат города Улан-Удэ.
14 лет: первое место - команда №4 ДЮСШ №4; второе место - команда №5 ДЮСШ №4; третье место - Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района.
16 лет: первое место - команда №4 ДЮСШ №4 города Улан-Удэ, второе место - Бурятский колледж недропользования; третье место - Заиграевский ЦДЮТ Заиграевского района.
Бурятия спортивный туризм спортивное ориентирование спорт школа Улан-Удэ

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