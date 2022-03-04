В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Праздничная акция прошла в районе республики



В канун весеннего праздника, не нарушая многолетней традиции, сотрудники Госавтоинспекции Баргузинского района совместно с заместителем председателя общественного совета при отделе полиции Василием Черданцевым приняли участие во всероссийской акции «Цветы для автоледи».



Сотрудники ГИБДД и общественник не только проверили соблюдение автомобилистками правил дорожной дисциплины, но и порадовали их и дам-пассажиров символом весны – тюльпанами.



- Даря цветы и открытки представительницам прекрасного пола, полицейские желали добра, семейного благополучия и безопасных дорог, а также напоминали о внимательности и взаимоуважении на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Женщины были рады неожиданному сюрпризу и обещали быть примером для подражания на дороге.

