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В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны

В Бурятии женщинам-водителям вручили тюльпаны
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Праздничная акция прошла в районе республики

В канун весеннего праздника, не нарушая многолетней традиции, сотрудники Госавтоинспекции Баргузинского района совместно с заместителем председателя общественного совета при отделе полиции Василием Черданцевым приняли участие во всероссийской акции «Цветы для автоледи».

Сотрудники ГИБДД и общественник не только проверили соблюдение автомобилистками правил дорожной дисциплины, но и порадовали их и дам-пассажиров символом весны – тюльпанами.

- Даря цветы и открытки представительницам прекрасного пола, полицейские желали добра, семейного благополучия и безопасных дорог, а также напоминали о внимательности и взаимоуважении на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Женщины были рады неожиданному сюрпризу и обещали быть примером для подражания на дороге.
8 марта ГИБДД

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