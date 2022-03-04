В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

Церемонию проведут в Джидинском районе



5 марта в Сартул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии пройдёт освящение изображения Сахюусана Махакалы Шалши. Изображение нарисовал по заказу ширээтэ ламы Баиржапа Раднаева специально для дацана художник-танкописец Александр Качаров.



Церемонию проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Начало в 11:00. Также будут развешаны «хии морин» военнослужащих и произнесены молитвы за мир во всём мире.



- Хранителем-сахюусаном Сартул-Булагского дацана и его верующих является именно Шалши Сахюусан. Считается в тантре буддизма, что Шалши Сахюса сохраняет тело, - сообщает пресс-служба Сангхи. - Шалши сахюусан (санскр. Чатурмукха-Махакала – четырёхликий Махакала) - хранитель тела Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова, возникший из тела Дэмчог. Шалши сахюусан является защитником Баргузинского дацана и дворца Хамбо-ламы Даши Доржо Этигэлова.



Возрастное ограничение 0+

