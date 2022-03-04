Церемонию проведут в Джидинском районе
5 марта в Сартул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии пройдёт освящение изображения Сахюусана Махакалы Шалши. Изображение нарисовал по заказу ширээтэ ламы Баиржапа Раднаева специально для дацана художник-танкописец Александр Качаров.
Церемонию проведут ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова. Начало в 11:00. Также будут развешаны «хии морин» военнослужащих и произнесены молитвы за мир во всём мире.
- Хранителем-сахюусаном Сартул-Булагского дацана и его верующих является именно Шалши Сахюусан. Считается в тантре буддизма, что Шалши Сахюса сохраняет тело, - сообщает пресс-служба Сангхи. - Шалши сахюусан (санскр. Чатурмукха-Махакала – четырёхликий Махакала) - хранитель тела Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова, возникший из тела Дэмчог. Шалши сахюусан является защитником Баргузинского дацана и дворца Хамбо-ламы Даши Доржо Этигэлова.
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В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана
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