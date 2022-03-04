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В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»

В Улан-Удэ оснастят 2D-сканерами магазины, продающие «молочку»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца

В Улан-Удэ предприятия розничной торговли, продающие молочную продукцию сроком годности до 40 дней, с 31 марта должны начать сканировать коды на кассе при продаже маркированной продукции. Сведения о продажах будут передаваться в систему «Честный знак» через онлайн-кассы, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

До конца марта магазинам нужно будет протестировать процессы продажи и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также при необходимости обновить кассовое программное обеспечение.

- В Бурятии около одной тысячи предприятий торговли, для которых данные правила являются обязательными. Это весь продуктовый ритейл республики: от крупных торговых сетей до небольших продуктовых магазинов, где реализуется молочная продукция. Мы призываем предпринимателей активнее подключаться к информационной системе маркировки «Честный Знак», - заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Отмечается, что уже с 1 июня станет обязательной фиксация продажи маркированной молочной продукции сроком годности более 40 дней. За нарушение требований действующего законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до 300 тысяч рублей.

Центр предпринимательства «Мой Бизнес» оказывает услуги предпринимателям Бурятии в регистрации электронной цифровой подписи и системе «Честный знак», маркировке остатков продукции, обучении персонала по работе с маркированной продукцией. Услуги оказываются бесплатно в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.

Кроме того, запущено бесплатное мобильное приложение для работы с маркированными товарами. Оно поможет владельцем предприятий, участвующим в продаже молочной продукции, оформлять документы онлайн.
 
Инструкция доступна по ссылке: https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/mobile_business/.
 
Все в интересующие вопросы предпринимателям можно будет задать по телефону - 8 800 222 15 23, или написать на электронную почту - mailto:support@crpt.ru, mailto:tgmilk@crpt.ru. 
торговля

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