Жителей Агинского округа наградили по итогам 2021 года

Поощрения от администрации округа получили представители коллективов региона
3 марта в Агинском Бурятском округе прошло награждение по итогам трудового года представителей коллективов. Участников церемонии поблагодарили онлайн за профессионализм и результативную работу, сообщает пресс-служба администрации округа.
За многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие округа по итогам работы в 2021 году награждены:
- бухгалтер межрайонного фонда поддержки предпринимательства Светлана Доржиева;
- машинист-кочегар центральной котельной структурного подразделения «Орловск» акционерного общества «ЗабТЭК» Владимир Агеев;
- водитель муниципального предприятия «Ага автотранс» городского округа «Посёлок Агинское» Амагалон Бабуев;
- консультант отдела ЖКХ и благоустройства комитета ЖКХ и строительства администрации городского округа «Посёлок Агинское» Людмила Бадмаева;
- энергетик общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» Иван Гаврилов;
- медицинская сестра неврологического отделения Агинской окружной больницы Матрёна Гендунова;
- машинист-кочегар котельной с. Догой общества с ограниченной ответственностью «Тепломакс» Андрей Иванов;
- заместитель директора – главный инженер производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Евгений Ли-До-Шан;
- директор Дульдургинской средней общеобразовательной школы Болот Моритуев;
- главный бухгалтер администрации сельского поселения «Цаган-Челутай» Римма Николаева;
- индивидуальный предприниматель села Зугалай Нина Номоконова;
- главный специалист-эксперт финансового отдела Администрации Агинского Бурятского округа Дарима Санжимитупова;
- главный специалист-эксперт Агинского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края Дулма Сультимова
-глава сельского поселения «Челутай» Цырен Цыбиков;
- старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отделения полиции по Дульдургинскому району МО МВД России «Агинский», старший лейтенант полиции Данзан Цыриторов;
- тренер по стрельбе из лука «Спортивной школы олимпийского резерва № 3» Забайкальского края Бато Шагдаров.
Жителей Агинского округа наградили по итогам 2021 года
Общество, Фото:
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