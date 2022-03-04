Жителей Агинского округа наградили по итогам 2021 года

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Поощрения от администрации округа получили представители коллективов региона



3 марта в Агинском Бурятском округе прошло награждение по итогам трудового года представителей коллективов. Участников церемонии поблагодарили онлайн за профессионализм и результативную работу, сообщает пресс-служба администрации округа.



За многолетний добросовестный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие округа по итогам работы в 2021 году награждены:

- бухгалтер межрайонного фонда поддержки предпринимательства Светлана Доржиева;

- машинист-кочегар центральной котельной структурного подразделения «Орловск» акционерного общества «ЗабТЭК» Владимир Агеев;

- водитель муниципального предприятия «Ага автотранс» городского округа «Посёлок Агинское» Амагалон Бабуев;

- консультант отдела ЖКХ и благоустройства комитета ЖКХ и строительства администрации городского округа «Посёлок Агинское» Людмила Бадмаева;

- энергетик общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» Иван Гаврилов;

- медицинская сестра неврологического отделения Агинской окружной больницы Матрёна Гендунова;

- машинист-кочегар котельной с. Догой общества с ограниченной ответственностью «Тепломакс» Андрей Иванов;

- заместитель директора – главный инженер производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Евгений Ли-До-Шан;

- директор Дульдургинской средней общеобразовательной школы Болот Моритуев;

- главный бухгалтер администрации сельского поселения «Цаган-Челутай» Римма Николаева;

- индивидуальный предприниматель села Зугалай Нина Номоконова;

- главный специалист-эксперт финансового отдела Администрации Агинского Бурятского округа Дарима Санжимитупова;

- главный специалист-эксперт Агинского филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края Дулма Сультимова

-глава сельского поселения «Челутай» Цырен Цыбиков;

- старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отделения полиции по Дульдургинскому району МО МВД России «Агинский», старший лейтенант полиции Данзан Цыриторов;

- тренер по стрельбе из лука «Спортивной школы олимпийского резерва № 3» Забайкальского края Бато Шагдаров.

