Житель Якутии устроил ДТП с пострадавшим
Транспортные полицейские с помощью систем мониторинга в помещении железнодорожного вокзала станции Зима установили и задержали 40-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Мужчина находился в федеральном розыске за езду в нетрезвом виде. В результате ДТП пострадавший получил тяжкий вред здоровью.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Нарушителя задержали и передали в орган, объявивший его в розыск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области полицейские задержали мужчину из федерального розыска
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