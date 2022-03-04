В Иркутской области полицейские задержали мужчину из федерального розыска

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Житель Якутии устроил ДТП с пострадавшим



Транспортные полицейские с помощью систем мониторинга в помещении железнодорожного вокзала станции Зима установили и задержали 40-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Мужчина находился в федеральном розыске за езду в нетрезвом виде. В результате ДТП пострадавший получил тяжкий вред здоровью.



Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.



Нарушителя задержали и передали в орган, объявивший его в розыск, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

