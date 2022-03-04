Сложнее всего с возвращением из стран Латинской Америки
Трудности во время зарубежного отдыха и при возвращении домой сейчас испытывают около 20 тысяч туристов, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров.
Об этом в интервью НТВ заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Глава ведомства прокомментировала ситуацию с возвращением туристов, которые из-за закрытия неба Европы и Северной Америки не могут улететь домой.
По её словам, если пару дней назад количество таких туристов составляло 27 тысяч человек, то сегодня оно снизилось до 20 тысяч. Большая часть российских путешественников, около 19 тысяч, «застряли» в странах Латинской Америки, где возникли сложности с логистикой.
- Там приходится облетать, поэтому путь удлинился, и задержки начались. Но каждый день туроператоры вывозят по несколько тысяч туристов, – подчеркнула Зарина Догузова.
Глава Ростуризма в интервью телеканалу напомнила, что Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты готовы принимать российских туристов.
- Я полностью подтверждаю готовность Турции, Египта, Туниса принимать наших туристов без всяких ограничений. Я лично провела эти переговоры с министрами туризма этих стран, они выразили готовность продолжать принимать наших туристов, - отметила Догузова.
За границей находятся около 20 тысяч российских туристов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Делегация города Улан-Удэ посетила цеха одного из крупнейших автопроизводителей во Владимирской области
Они появятся в торговых точках до конца этого месяца
Житель Якутии устроил ДТП с пострадавшим
Сложнее всего с возвращением из стран Латинской Америки
После обучения дети съели приготовленные лакомства
В Кабанском районе помощь сиделок получают одинокие и инвалиды
Они получают в среднем 91,7 тысяч рублей в месяц
В отходам могут размножаться вредители
Голубоглазая собака переехала в новый дом из приюта
Владимир Путин сообщил о выплатах семьям погибших и получившим ранения
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта
Такой турнир состоялся впервые
Стала известна программа празднования Масленицы в Этнографическом музее
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии