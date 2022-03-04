За границей находятся около 20 тысяч российских туристов

Сложнее всего с возвращением из стран Латинской Америки



Трудности во время зарубежного отдыха и при возвращении домой сейчас испытывают около 20 тысяч туристов, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров.



Об этом в интервью НТВ заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Глава ведомства прокомментировала ситуацию с возвращением туристов, которые из-за закрытия неба Европы и Северной Америки не могут улететь домой.



По её словам, если пару дней назад количество таких туристов составляло 27 тысяч человек, то сегодня оно снизилось до 20 тысяч. Большая часть российских путешественников, около 19 тысяч, «застряли» в странах Латинской Америки, где возникли сложности с логистикой.



- Там приходится облетать, поэтому путь удлинился, и задержки начались. Но каждый день туроператоры вывозят по несколько тысяч туристов, – подчеркнула Зарина Догузова.



Глава Ростуризма в интервью телеканалу напомнила, что Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты готовы принимать российских туристов.



- Я полностью подтверждаю готовность Турции, Египта, Туниса принимать наших туристов без всяких ограничений. Я лично провела эти переговоры с министрами туризма этих стран, они выразили готовность продолжать принимать наших туристов, - отметила Догузова.

