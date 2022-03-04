Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки
В Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово, Тулуне и Нижнеудинске 6 марта пройдут спортивные мероприятия в рамках проекта «На лыжи!». Программа мероприятий Дня спорта «На лыжи!» включает лыжные заезды, мастер-классы, соревнования, интерактивы и анимацию для детей.
К участию в заездах приглашаются все желающие – как любители, так и профессионалы. Участие в спортивном мероприятии абсолютно бесплатно. Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, в столице области открытие спортивного мероприятия состоится 6 марта в 12:00 на заливе Якоби.
- Состоятся как взрослые забеги на тысячу метров, так и детские – на 500. Для самых маленьких спортсменов от 3 до 6 лет будет действовать 50-метровая дистанция. На финише всех участников будут ждать сладкие подарки. Также организаторы подготовили много спортивно-семейных конкурсов и развлекательную программу для малышей. Кстати, прокат лыж будет бесплатным, – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Иркутска Дмитрий Абрамович.
День спорта «На лыжи!» будет проходить в 19 городах России. Проект реализуется с 2016 года в Иркутской, Кемеровской, Свердловской и Мурманской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Ежегодно проходится первенство «На лыжи!» среди молодых спортсменов. Только в прошлом сезоне в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. На постоянной основе лыжные тренеры проходят повышение квалификации, а с 2019 года победители конкурса «Лучший лыжный тренер года» поощряются стипендиями, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
В городах Иркутской области состоится День спорта «На лыжи!»
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