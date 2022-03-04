 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В городах Иркутской области состоится День спорта «На лыжи!»

В городах Иркутской области состоится День спорта «На лыжи!»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки

В Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово, Тулуне и Нижнеудинске 6 марта пройдут спортивные мероприятия в рамках проекта «На лыжи!». Программа мероприятий Дня спорта «На лыжи!» включает лыжные заезды, мастер-классы, соревнования, интерактивы и анимацию для детей.

К участию в заездах приглашаются все желающие – как любители, так и профессионалы. Участие в спортивном мероприятии абсолютно бесплатно. Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, в столице области открытие спортивного мероприятия состоится 6 марта в 12:00 на заливе Якоби.

- Состоятся как взрослые забеги на тысячу метров, так и детские – на 500. Для самых маленьких спортсменов от 3 до 6 лет будет действовать 50-метровая дистанция. На финише всех участников будут ждать сладкие подарки. Также организаторы подготовили много спортивно-семейных конкурсов и развлекательную программу для малышей. Кстати, прокат лыж будет бесплатным, – рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Иркутска Дмитрий Абрамович.

День спорта «На лыжи!» будет проходить в 19 городах России. Проект реализуется с 2016 года в Иркутской, Кемеровской, Свердловской и Мурманской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Ежегодно проходится первенство «На лыжи!» среди молодых спортсменов. Только в прошлом сезоне в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. На постоянной основе лыжные тренеры проходят повышение квалификации, а с 2019 года победители конкурса «Лучший лыжный тренер года» поощряются стипендиями, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область спорт лыжный спорт Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пробегут благотворительный забег
В Улан-Удэ пробегут благотворительный забег
Общество, 04.03.2022
Забег организован в поддержку юных спортсменов Кабанского соццентра
В Забайкалье откроется выставка бурятского мастера по резьбе из дерева
В Забайкалье откроется выставка бурятского мастера по резьбе из дерева
Общество, 04.03.2022
Она развернётся в Агинском национальном музее с 16 марта
В городах Иркутской области состоится День спорта «На лыжи!»
В городах Иркутской области состоится День спорта «На лыжи!»
Общество, 04.03.2022
Участники соревнований смогут получить призы и памятные подарки
В Байкальском заповеднике провели «перепись» лесных обитателей
В Байкальском заповеднике провели «перепись» лесных обитателей
Общество, 04.03.2022
Отмечено увеличение численности росомахи, зайца-беляка, косули и горностая
Жителей Агинского округа наградили по итогам 2021 года
Жителей Агинского округа наградили по итогам 2021 года
Общество, 04.03.2022
Поощрения от администрации округа получили представители коллективов региона
В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории
В Улан-Удэ хотят изменить высотные отметки приаэродромной территории
Общество, 04.03.2022
Проект получил одобрение на местном и региональном уровне
В районе Бурятии отменили празднование Масленицы
В районе Бурятии отменили празднование Масленицы
Общество, 04.03.2022
Решение объяснили сложившейся ситуацией в стране
В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму
В Бурятии прошли соревнования по лыжному туризму
Общество, 04.03.2022
Участие в турнирах принимали юные туристы республики
В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»
В Улан-Удэ состоится конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр»
Общество, 04.03.2022
Заявки на участие принимаются до 27 марта
В Бурятии рисунки детей станут мозаичными панно
В Бурятии рисунки детей станут мозаичными панно
Общество, 04.03.2022
Стали известны победители конкурса «Байкал и его обитатели»
В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана
В дацане Бурятии освятят изображения сахюусана
Общество, 04.03.2022
Церемонию проведут в Джидинском районе
В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го
В Бурятии запустили первые очистные сооружения из 21-го
Общество, 04.03.2022
Современные очистные сооружения построили в Выдрино

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^