В Бурятии юных нарушителей научили печь блины

Общество, Фото: МВД Бурятии

После обучения дети съели приготовленные лакомства



В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии масленичную неделю отметили мастер-классом по приготовлению блинов.



«Урок» провела повар Центра Марина Вильчинская. Ребята узнали, как праздновали Масленицу на Руси, провожая зиму и встречая весну. Она рассказала об огромном количестве рецептов всенародного лакомства и показала, как правильно замешивать тесто, чтобы блины получились не только вкусными, но и красивыми.



По словам организаторов, воспитанники учреждения с удовольствием попробовали себя в роли поваров. Каждый из ребят самостоятельно испёк традиционный масленичный блин. В завершение все с удовольствием отведали приготовленные своими руками блины, сообщили пресс-службе МВД по Бурятии.

