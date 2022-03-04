После обучения дети съели приготовленные лакомства
В Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии масленичную неделю отметили мастер-классом по приготовлению блинов.
«Урок» провела повар Центра Марина Вильчинская. Ребята узнали, как праздновали Масленицу на Руси, провожая зиму и встречая весну. Она рассказала об огромном количестве рецептов всенародного лакомства и показала, как правильно замешивать тесто, чтобы блины получились не только вкусными, но и красивыми.
По словам организаторов, воспитанники учреждения с удовольствием попробовали себя в роли поваров. Каждый из ребят самостоятельно испёк традиционный масленичный блин. В завершение все с удовольствием отведали приготовленные своими руками блины, сообщили пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии юных нарушителей научили печь блины
Общество, Фото:
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