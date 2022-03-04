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В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»

В Бурятии 27 соцработников обучились по программе «Сиделки на дому»
Общество,  Фото:сайт минсоцзащиты Бурятии
В Кабанском районе помощь сиделок получают одинокие и инвалиды
 
В Бурятии Кабанский район вошёл в число пилотных районов, который с 2021 года внедряет систему долговременного ухода. Один из его этапов - типизация всех получателей социальных услуг на дому, сообщает пресс-служба минсоцзащиты республики.
 
В прошлом году соцработники Кабанского района провели функциональную диагностику всех жителей, состоящих на социальном обслуживании на дому. Всего их в районе насчитывается 482 человека, по результатам обследования условий их проживания соцработники выявили среди них 55 жителей, нуждающихся в обслуживании на дому с предоставлением бесплатного социального пакета.
 
По каждому из них разработана индивидуальная программа предоставления социальных услуг, рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кабанскому району Ирина Афанасьева.
По её словам, в районе внедрена социальная технология «Сиделка на дому». Образовательную программу профессионального обучения по должности «Сиделки - помощник по уходу» уже освоили 27 социальных работников, из этого числа семеро уже занимаются обслуживанием одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. Такую помощь получают жители сёл Выдрино и Оймур, посёлков Каменск и Селенгинск, города Бабушкин. Анастасия Боярская, проживающая в селе Выдрино, работает в социальной защите почти 10 лет. Год назад она, вместе с тремя коллегами прошла обучение «Сиделки - помощник по уходу». На её обслуживании находится Жанна Никитенко.
 
- Моей подопечной 85 лет, на социальном обслуживании она состоит с 2013 года. Жанна Никитенко – заслуженный учитель, много лет страдает сердечно-сосудистым заболеванием, ей диагностировали болезнь Паркинсона, поэтому она нуждается в профессиональном уходе. Благодаря нацпроекту «Демография», ей выделили специализированную механическую кровать для лежачих больных, а также приспособления и вспомогательные средства. Всё это помогает мне в ежедневном уходе за моей подопечной. Каждый день я провожу с ней не менее четырёх часов, повседневно слежу за её самочувствием и состоянием здоровья, кормлю, оказываю услуги по общему уходу, - рассказала профессиональная сиделка Анастасия Боярская.  
минсоцзащиты

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