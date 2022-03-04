«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина

Общество, Фото: предоставлено администрацией Улан-Удэ

Голубоглазая собака переехала в новый дом из приюта



Пёс по кличке Зевс стал домашней собакой, он распрощался с приютом для бездомных животных, который находится в Иволгинском районе, недалеко от Вознесеновки. Житель Улан-Удэ Александр увидел объявление в интернете и решил взять пса к себе, потому что у него уже есть несколько собак породы хаски, рассказали в мэрии.



- Специфика породы такова, что это очень свободолюбивые собаки, которые будут постоянно пытаться убежать, выть по ночам и до трёх лет будут грызть всё подряд: диван, обувь, одежду и все, что попадется на пути. Поэтому рекомендую очень ответственно подходить к решению - взять хаски, - рассказал улан-удэнец Александр.



В приюте «ЦАСС» содержатся более 300 животных, которым нужен новый дом. Собаки сюда поступают от службы отлова, либо от владельцев, которые отказываются от своих питомцев.



- Животных поступает много, есть и породистые. Истории разные. Не так давно в приюте появился хаски, тяжело ему, конечно, в приюте было, выл часто. Таким собакам всё-таки нужен хозяин. Хорошо, что нашли куда пристроить его. И это только одна судьба, - рассказала сотрудница приюта Людмила.



Сотрудники приюта совместно с комитетом городского хозяйства активно ищут дома для подопечных, пристроить стараются как можно больше отловленных животных.



- Ежедневно с улиц города туда попадают по 20-30 безнадзорных животных, а вот обзаводятся новыми хозяевами, к сожалению, куда реже. Мы обращаемся к горожанам, если вы хотите взять домашнее животное, возьмите его из приюта, - обратился к горожанам председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.



Перед тем как отдать собаку или кошку в хорошие руки, животное проходит осмотр ветеринара, ему делают прививки, стерилизуют, кастрируют, лечат. С новым владельцем заключают договор. На сегодня в приютах подрядчиков по отлову содержится 850 собак.



Телефоны приютов для тех, кто хочет взять себе питомца:



8-9021-621-999 – приют ООО Ананда

8-902 459 62 99 - приют ООО ЦАСС

8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»

