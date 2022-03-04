 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина

«Зевс» из Иволгинского района Бурятии нашёл хозяина
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Голубоглазая собака переехала в новый дом из приюта

Пёс по кличке Зевс стал домашней собакой, он распрощался с приютом для бездомных животных, который находится в Иволгинском районе, недалеко от Вознесеновки. Житель Улан-Удэ Александр увидел объявление в интернете и решил взять пса к себе, потому что у него уже есть несколько собак породы хаски, рассказали в мэрии.

- Специфика породы такова, что это очень свободолюбивые собаки, которые будут постоянно пытаться убежать, выть по ночам и до трёх лет будут грызть всё подряд: диван, обувь, одежду и все, что попадется на пути. Поэтому рекомендую очень ответственно подходить к решению - взять хаски, - рассказал улан-удэнец Александр.

В приюте «ЦАСС» содержатся более 300 животных, которым нужен новый дом. Собаки сюда поступают от службы отлова, либо от владельцев, которые отказываются от своих питомцев.

- Животных поступает много, есть и породистые. Истории разные. Не так давно в приюте появился хаски, тяжело ему, конечно, в приюте было, выл часто. Таким собакам всё-таки нужен хозяин. Хорошо, что нашли куда пристроить его. И это только одна судьба, - рассказала сотрудница приюта Людмила.

Сотрудники приюта совместно с комитетом городского хозяйства активно ищут дома для подопечных, пристроить стараются как можно больше отловленных животных.

- Ежедневно с улиц города туда попадают по 20-30 безнадзорных животных, а вот обзаводятся новыми хозяевами, к сожалению, куда реже. Мы обращаемся к горожанам, если вы хотите взять домашнее животное, возьмите его из приюта, - обратился к горожанам председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.

Перед тем как отдать собаку или кошку в хорошие руки, животное проходит осмотр ветеринара, ему делают прививки, стерилизуют, кастрируют, лечат. С новым владельцем заключают договор. На сегодня в приютах подрядчиков по отлову содержится 850 собак.

Телефоны приютов для тех, кто хочет взять себе питомца:

8-9021-621-999 – приют ООО Ананда
8-902 459 62 99 - приют ООО ЦАСС
8-983-429-33-45 – приют «Право на жизнь»
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Представители Бурятии принимают участие в Дне народного мастера в Якутии
Общество, 04.03.2022
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
В центре Улан-Удэ закроют сквозной проезд
Общество, 04.03.2022
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы
Общество, 04.03.2022
Такой турнир состоялся впервые
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
На масленичных гуляниях в Улан-Удэ разыграют барана
Общество, 04.03.2022
Стала известна программа празднования Масленицы в Этнографическом музее
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Средняя жительница Бурятии оказалась почти 40-летнего возраста
Общество, 04.03.2022
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
От коронавируса умерли ещё девять жителей Бурятии
Общество, 04.03.2022
Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежних позициях
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Улан-удэнка завоевала титул «Краса ВДВ»
Общество, 04.03.2022
Ещё одна представительница Бурятии стала второй вице-мисс
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
В Улан-Удэ проводится акция «Проверь свою родинку»
Общество, 04.03.2022
Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
В Бурятии состоится конкурс «Сердце отдаю детям»
Общество, 04.03.2022
К участию приглашаются работники сферы допобразования
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
В Монголии впервые пройдёт турнир «Большого шлема» по дзюдо
Общество, 04.03.2022
Соревнования планируют провести в Улан-Баторе в июне
В Бурятии местами до -2
В Бурятии местами до -2
Общество, 04.03.2022
В отдельных районах ожидается сильный ветер 
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
Общество, 03.03.2022
Мероприятие проведут на территории школы №9
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Чита примет чемпионат и первенство ДФО по панкратиону
Общество, 03.03.2022
В соревновании планируют участвовать спортсмены из Бурятии
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Школьники Улан-Удэ присоединятся к акции «Добро не имеет границ»
Общество, 03.03.2022
На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^